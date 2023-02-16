“كو” و “أناناروكارن” تتصدران اليوم الأول من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف

جدة- البلاد
تشاركت كل من النيوزيلندية “ليديا كو” والتايلاندية “باجاري أناناروكارن” صدارة ترتيب منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، مع ختام أحداث اليوم الافتتاحي تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، بمشاركة 120 لاعبة من مختلف أنحاء العالم.
وتمكنت “كو” و “أناناروكارن” من تحقيق المركز الأول بعد نجاحهما في تسجيل 8 ضربات تحت المعدل، وبفارق ضربة واحدة أمام التايلاندية “أثايا ثيتيكول” والكورية الجنوبية “جونغ مين هونغ” والهندية أديتي أشوك، اللاتي تشاركن مركز الوصافة. في حين حلّت الكورية الجنوبية “هيجيونغ ليم” والمكسيكية “جابي لوبيز” في المركز الثالث بنتيجة 6 ضربات تحت المعدل.
وقالت “كو” المصنفة الأولى عالميًا في قولف السيدات: “كان اليوم هو اليوم الأمثل لاستغلال الأحوال الجوية الهادئة، وتمكنت من ترجمة الفرص الجيدة التي حصلت عليها إلى ضربات تحت المعدل. شعرت بثقة عالية مع استخدامي لمضرب الضربات القصيرة، وهو ما جعلني أتحلى بالهدوء عندما كانت تستقر الكرة في مناطق بعيدة بعض الشيء. من المهم استغلال العوامل المؤثرة مثل الرياح حينما تكون في صالحك. هذه البداية الأمثل على صعيد البطولة وبالنسبة للموسم”.
وعبّرت النجمة “أناناروكارن” البالغة من العمر 23 عامًا عن سعادتها بالتواجد للمرة الأولى في المملكة واللعب في أرضية رويال غرينز، وقالت: “كانت انطلاقتي ممتازة وأتبعتها بمجموعة من الضربات الجيدة، وبعد ذلك بدأت بأخذ الأمور بهدوء أكبر وتركيز أفضل حتى أحافظ على النتيجة قدر المستطاع. بكل تأكيد ضرباتي القصيرة كانت هي العلامة الفارقة اليوم وأتمنى الاستمرار على هذا الأداء” وأضافت التايلاندية: “كل ما قيل لي من تعليقات إيجابية عن ملعب رويال غرينز كان صحيحًا، فهو ملعب رائع جدًا ومصمم بطريقة مميزة، وعلى الرغم من الرياح الشديدة إلا إننا نستمتع حقًا باللعب فيه”.