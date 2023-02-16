شاهد.. الطائي يتعادل مع العدالة 2/2

جدة- محمود العوضي
سيطر التعادل الإيجابي على لقاء فريقي العدالة والطائي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.
🎥 هدف التعادل للعدالة
⚽️ ماركوس انتونسن
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/AALvZp5Nqj
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
سجل هدفي العدالة” كريستوفر جونزاليس في الدقيقة 59، وماركوس أنتونسون في الدقيقة 69، فيما أحرز هدفي الطائي موسونا في الدقيقة 63، ومختار علي في الدقيقة 65.
🎥 هدف الطائي الثاني
⚽️ مختار علي
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/BT78GaWtCc
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
فرفع الطائي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل رصيد العدالة إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر.
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ موسونا
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/qwtBZYPuVg
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
🎥 هدف العدالة الأول
⚽️ كريستوفر جونزاليس
#️⃣ #العدالة_الطائي pic.twitter.com/40vLm0OHDz
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023