الرياضة

شاهد.. الطائي يتعادل مع العدالة 2/2

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1444 هـ      16 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
سيطر التعادل الإيجابي على لقاء فريقي العدالة والطائي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.

سجل هدفي العدالة” كريستوفر جونزاليس في الدقيقة 59، وماركوس أنتونسون في الدقيقة 69، فيما أحرز هدفي الطائي موسونا في الدقيقة 63، ومختار علي في الدقيقة 65.

فرفع الطائي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل رصيد العدالة إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.