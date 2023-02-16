شاهد.. الاتحاد يتغلب على الاتفاق بثلاثية نظيفة

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.
🎥 هدف الاتحاد الأول
⚽️ هيلدر كوستا
#️⃣ #الاتفاق_الاتحاد pic.twitter.com/vskKANbtcj
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
🎥 هدف الاتحاد الثالث
⚽️ هارون كمارا
#️⃣ #الاتفاق_الاتحاد pic.twitter.com/p0YkMHGKT2
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
🎥 هدف الاتحاد الثاني
⚽️ رومارينيو
#️⃣ #الاتفاق_الاتحاد pic.twitter.com/WntPKYVveE
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 16, 2023
سجل هدف الاتحاد الأول لاعبه البرتغالي هيلدر كوستا بعد مرور 19 دقيقة من عمر اللقاء.
تصدى حارس الاتحاد مارسيلو جروهي لكرة خطيرة في الدقيقة 51، كادت أن تباغته وتدخل الشباك.
تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 59، بعد تمريرة مثالية من كورنادو. ثم عزز هارون كمارا النتيجة لفريق الاتحاد بالهدف الثالث في الدقيقة 67.
بهذا الفوز، وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 40 بالمركز الثاني خلف الشباب صاحب الصدارة، بنفس عدد النقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.