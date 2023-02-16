الرياضة

شاهد.. الاتحاد يتغلب على الاتفاق بثلاثية نظيفة

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1444 هـ      16 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 17 بدوري روشن.

سجل هدف الاتحاد الأول لاعبه البرتغالي هيلدر كوستا بعد مرور 19 دقيقة من عمر اللقاء.

تصدى حارس الاتحاد مارسيلو جروهي لكرة خطيرة في الدقيقة 51، كادت أن تباغته وتدخل الشباك.
تمكن اللاعب البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 59، بعد تمريرة مثالية من كورنادو. ثم عزز هارون كمارا النتيجة لفريق الاتحاد بالهدف الثالث في الدقيقة 67.

بهذا الفوز، وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 40 بالمركز الثاني خلف الشباب صاحب الصدارة، بنفس عدد النقاط، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز العاشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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