الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال

محمد ابو الوفاaccess_time26 / رجب / 1444 هـ      16 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مانشستر سيتي وأرسنال

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” بالفوز على نظيره أرسنال بثلاثة أهداف لواحد سهرة الأربعاء.

 

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 51 في المركز الأول على لائحة المسابقة، بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يمتلك نفس الرصيد.

 

دارت المباراة بين الفريقين في ملعب “الإمارات” معقل أرسنال أمام نحو 60 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الإنجليزي الدولي أنتوني تايلور.

 

أهداف مانشستر سيتي أمام أرسنال بدأها البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 24، وعادل بوكايو ساكا النتيجة في الدقيقة 42.

 

تواصلت أهداف مانشستر سيتي في مرمى أرسنال بالشوط الثاني عبر جاك غريليش وإيرلينغ هالاند في الدقيقتين 72 و82.

 

شاهد أهداف مانشستر سيتي وأرسنال 3-1

 

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