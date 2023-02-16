شاهد.. أهداف مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد 2-2

تعادل برشلونة ومانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما مساء اليوم الخميس، في إطار ذهاب ثمن النهائي الأول لمسابقة الدوري الأوروبي.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب “كامب نو” معقل برشلونة أمام قرابة 90 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني.



الإنجليزي ماركوس راشفورد افتتح أهداف المباراة لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 50 من مجهود فردي ضد دفاع برشلونة.



وعادل ماركوس ألونسو النتيجة للبارسا في الدقيقة 53، وبعدها بـ6 دقائق أضاف يونايتد الثاني عبر لاعب برشلونة خوليس كوندي.



وقبل النهاية بربع ساعة أحرز الجناح البرازيلي رافينيا هدف التعادل لبرشلونة من تصويبة مخادعة من خارج منطقة الجزاء.

شاهد أهداف برشلونة ومانشستر يونايتد