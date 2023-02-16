خالفوا اشتراطات النظافة العامة.. ضبط 120 مخالفاً من مرتادي المرافق العامة بجدة

جدة : البلاد

ضبطت أمانة محافظة جدة 120 مخالفا من مرتادي المرافق والواجهات البحرية، لمخالفتهم اشتراطات النظافة العامة وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.

وشددت الأمانة من خلال جهود الإدارة العامة للمرافق والواجهات البحرية، أعمال الرقابة الميدانية على واجهة روشن، وحديقة الأمير ماجد، والكورنيش الأوسط، وغيرها من المواقع، وذلك ضمن سعيها لرفع مستوى امتثال الأفراد للمحافظة على المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري، فضلا عن تعزيز الوعي البيئي في المجتمع.

وثمنت أمانة جدة وعي السكان والزائرين في المحافظة على نظافة المرافق العامة كالحدائق والواجهات البحرية، مؤكدة استمرار جهودها في أعمال النظافة واستقبال البلاغات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940 .