تراجع أوكراني بلوغانسك

البلاد – وكالات

بينما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقترب الحرب الدامية من إتمام عامها الأول، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الإنتاج الصناعي العسكري الروسي لا يفي بمتطلبات وزارة الدفاع لتزويد حملة أوكرانيا بالموارد.

وفي آخر التطورات الميدانية، تقدمت القوات الروسية في محور ليمان كوبيانسك، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي دخل إلى بلدة ليمان الأولى، فيما تراجعت القوات الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات.

وأوضحت في بيان أن قواتها اخترقت دفاع القوات الأوكرانية الموجه في منطقة غابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.