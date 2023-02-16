الدولية

تراجع أوكراني بلوغانسك

صحيفة البلادaccess_time26 / رجب / 1444 هـ      16 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

بينما تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتقترب الحرب الدامية من إتمام عامها الأول، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الإنتاج الصناعي العسكري الروسي لا يفي بمتطلبات وزارة الدفاع لتزويد حملة أوكرانيا بالموارد.

وفي آخر التطورات الميدانية، تقدمت القوات الروسية في محور ليمان كوبيانسك، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش الروسي دخل إلى بلدة ليمان الأولى، فيما تراجعت القوات الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات.

وأوضحت في بيان أن قواتها اخترقت دفاع القوات الأوكرانية الموجه في منطقة غابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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