اتفاق أوروبي على عقوبات إيران

البلاد – وكالات

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران، تتصل بدعمها حرب روسيا في أوكرانيا، معلنة أمس (الأربعاء)، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن هناك مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، تستخدمها روسيا في ساحات القتال بأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين: “لهذا السبب ولأول مرة، نقترح أيضا فرض عقوبات على المنظمات الإيرانية، بما في ذلك المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي”، فيما سعى مسؤولو دفاع أمريكيين، إلى تبديد أي شك في أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صوراً وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع لإثبات تورط طهران.

وخلال إفادة صحفية في لندن، عرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع صوراً لطائرات مسيرة إيرانية هاجمت أوكرانيا. وأظهرت مقارنة تفاصيل التصميم مثل زعانف الذيل ومعدات الهبوط أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا لا يمكن تمييزها عن الطائرات المسيرة الهجومية (شاهد 131) و(شاهد 136) والطائرات المسيرة من طراز (مهاجر 6) المستخدمة في الشرق الأوسط.

من جانبها، زعمت إيران إنها زودت روسيا بعدد قليل من الطائرات المسيرة قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها نفت تقديم المزيد منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في فبراير الماضي. وفي وقت سابق، شدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن الجيش الروسي يستخدم الطائرات المسيرة المنتجة محلياً.