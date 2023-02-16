إيلون ماسك يقترب من استعادة لقب “أغنى رجل في العالم”

البلاد- متابعات

اقترب الملياردير الأميركي إيلون ماسك من استعادة لقبه كأغنى شخص في العالم منذ تخلفه عن عملاق السلع الفاخرة الفرنسي “برنارد أرنو” في ديسمبر، وذلك بفضل ارتفاع أسهم شركة “تسلا” بنسبة 74% هذا العام.

وتبلغ ثروة “ماسك”، حالياً 191.3 مليار دولار بعد تبرعه الأخير، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”، بفارق مليار دولا فقط عن الملياردير الفرنسي.

ويقارن الحجم الحالي لثروة “ماسك” مع قمتها السابقة لعام 2021 والتي تجاوزت 300 مليار دولار، قبل أن يقرر شراء “تويتر” في صفقة مدعومة بالديون.

وتبرع ماسك بـ 11.6 مليون سهم من أسهم “تسلا” الخاصة به بقيمة نحو 1.9 مليار دولار، ولم يُذكر اسم الجهة التي تبرع لها بين أغسطس وديسمبر.

ويأتي هذا الكشف في الوقت الذي قام فيه “ماسك”، البالغ من العمر 51 عاماً، بتضييق الفجوة مع “أرنو” إلى أقل من مليار دولار وسط مؤشرات على تزايد الطلب على سيارات “تسلا” الكهربائية، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.