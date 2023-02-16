أدبي جدة يدشن ملتقى قراءة النص

البلاد جدة

دشَّن النادي الأدبي الثقافي بجدة، مساء أمس، فعاليات الدورة الـ 19 لملتقى قراءة النص، الذي يقيمه النادي بالتعاون مع جامعة الأعمال والتقنية، تحت عنوان “الحراك الأدبي والنقدي للصالونات الثقافية في المملكة”، وذلك بقاعة جامعة الأعمال والتقنية في حي الشاطئ، بحضور معالي الدكتور عبدالعزيز خوجة، ورئيس مجلس إدارة جامعة الأعمال والتقنية الدكتور عبدالله دحلان، وعدد من كبار المثقفين والأدباء.

وأكد رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي في كلمة ألقاها، أنّ النادي وهو يحتفي بهذه الدورة للملتقى يدرك أن جهود النقاد تترى، وأن الحركة الإبداعية والخطاب الأدبي لن يتوقف ما دامت مساحات النص “بكل أبعاده” مزدانة بالإبداع، وما دامت وشائج التواصل بين المبدع والنقاد قائمة، منوهاً أن الصالونات قد أنتجت ما يخدم الثقافة والهوية في المملكة.

كما أقيمت ندوة تحت عنوان “عبدالمقصود خوجة.. عاشق الثقافة ورمز التكريم”، شارك فيها معالي الدكتور مدني علاقي، ومعالي الدكتور عبدالله المعطاني، والدكتور عبدالمحسن القحطاني، والدكتورة هيفاء جمل الليل، تطرقوا خلالها للدور الكبير الذي قام الراحل الخوجة في إذكاء جذوة الثقافة والأدب والفكر، بتكريم عدد من الرموز الأدبية والثقافية والفكرية، ليس على مستوى الوطن، ولكن على المستوى العربي والعالمي.