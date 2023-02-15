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وزير الصحة التركي يشيد باستجابة المملكة السريعة لإغاثة منكوبي الزلزال

صحيفة البلادaccess_time25 / رجب / 1444 هـ      15 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- واس

التقى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر السعودي المشارك في مساعدة منكوبي الزلزال في سوريا و تركيا، وذلك خلال الجولة الميدانية للوفد في المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة هاتاي.

ونوه وزير الصحة التركي باستجابة المملكة السريعة لطلب الوزارة بتقديم مساعدات طبية عاجلة لمنكوبي الزلزال في المناطق المتضررة، مقدماً شكره الوافر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

من جانبه أعرب الوفد عن امتنانه للتسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية للأطقم الطبية السعودية لأداء مهامها الإنسانية في المواقع المتضررة، مشيراً إلى أن الجسر الجوي الإغاثي السعودي اشتمل على تجهيزات طبية متنوعة لنجدة مصابي الزلزال وتخفيف معاناتهم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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