منتدى الأحساء يناقش المزايا التنافسية

البلاد – الدمام

برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تنطلق اليوم الأربعاء، أعمال منتدى الأحساء 2023 الذي تُنظّمه الغرفة التجارية على مدى يومين، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي شركة أرامكو السعودية، في دورته السادسة، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء ومستشارين وعدد من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.

وثمّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء رئيس اللجنة العليا لمنتدى الأحساء، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكداً ما تحظى به الأحساء من اهتمام ودعم ومبادرات نوعية تتبنّاها جهات الدولة الاستثمارية والتنموية المختلفة، لإحداث تنمية شاملة ومستدامة في الأحساء، مشيراً إلى دور المنتدى ومكانته في إبراز المقومات والفرص الاستثمارية والمزايا النسبية التي تتمتع بها الأحساء.

يُذكر أن المنتدى انطلقت نسخته الأولى عام 2003م، ويُعد أهم فعالية اقتصادية ومنصة عامة في محافظة الأحساء لتعزيز واجهتها استثمارياً.