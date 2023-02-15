مدير  الكوارث التركية : نشعر بهزة ارتدادية كل 10 دقائق 

البلاد – وكالات

قال أورهان تتار، المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، إنَّ تركيا تعرضت لـ 3858 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال المدمر، الأسبوع الماضي، وأضاف: «نشعر بهزة ارتدادية كل 10 دقائق منذ وقوع الزلزال».

وتابع المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، خلال مؤتمر صحفي ، اليوم الأربعاء، أنَّ العديد من المواطنين يريدون معرفة الأضرار التي لحقت بمنازلهم المنكوبة، ونأمل الانتهاء من تبعات الزلزال التي أصابت البلاد في أقرب وقت ممكن.

وذكر المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية، أنه يمكن الشعور بهزة ارتدادية كل 10 دقائق، كما سعت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى معالجة التوابع النفسية للأشخاص الناجين، خصوصًا الأطفال والسيدات من خلال إرسال فرق وأطباء نفسيين ومدرسين مرشدين لإعادة تأهيل هؤلاء المواطنين.