صندوق الاستثمارات يعزز تمكين “البناء والتشييد”

البلاد – الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس الثلاثاء، عن استثمار إجمالي 5 مليارات ريال عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة من خلال زيادة رأس مال تمثل حصصاً أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: “شركة نسما وشركاهم للمقاولات”، و”شركة السيف مهندسون مقاولون” و”شركة البواني القابضة”، و”شركة المباني مقاولون عامون”، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.

وتبعاً لاستراتيجيات الشركات في تطوير أعمالها، تمتلك الشركات الأربعة سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستساهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.

هذه الاستثمارات ستسهم في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية ، والاستثمار لتلبية الطلب في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبالنظر لمكانة الصندوق الدولية، سيعمل على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلي. وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إن هذه الشراكة تؤكد التزام الصندوق في تمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً استراتيجياً يستهدف الصندوق التركيز عليه محلياً”.

أهمية الاستثمارات