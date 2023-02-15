شاهد.. بايرن ميونيخ يحسم موقعة “الأمراء” أمام باريس

فاز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان سهرة الثلاثاء بهدف نظيف، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

أقيمت المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب “حديقة الأمراء” أمام قرابة 48 ألف مشجّع، بصافرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

سجّل هدف المباراة الوحيد الجناح الفرنسي لبايرن ميونيخ، كينغسلي كومان، في الدقيقة 53 إثر تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيز.



وتحين موقعة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 8 مارس المقبل في ملعب “أليانز أرينا” معقل بايرن ميونيخ في مقاطعة بافاريا.

شاهد ملخص باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ