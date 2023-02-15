حجز 70 % من معرض الدفاع العالمي بالرياض

البلاد – الرياض

تواصل الجهات الحكومية وكبرى شركات الدفاع والأمن العالمية والإقليمية والمحلية تسجيل اهتمامها بالمشاركة في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي بالرياض، وبلغت نسبة الحجوزات الإجمالية 70 % من المساحات المتاحة في الحدث العالمي الرائد الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، من 4 إلى 8 فبراير 2024م.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي, أن النسخة المقبلة من الحدث العالمي الرائد في مجال الدفاع والأمن ستحمل شعار “للغد نستعد”، وستشهد إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات الحكومية وكبرى شركات صناعة الدفاع والأمن من المملكة والعالم، داعيًا كافة الجهات الراغبة في المشاركة إلى الاستفادة من أفضلية الحجز المبكر والتي تنتهي بتاريخ 24 فبراير الجاري، ومن المقرر مشاركة 45 دولة.

وسيركز معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية على الابتكار والتقنيات الناشئة وتكنولوجيا الفضاء، كما سيوفر فرصاً جديدة للمشاركين في القطاع، عبر برامج متخصصة يشارك فيها النخب وكبار المسؤولين ورواد الأعمال وقادة الفكر من المملكة والعالم، لإشراكهم في جلسات وندوات تسهم في تطوير السياسات الدولية وصياغة مستقبل أفضل للصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية.