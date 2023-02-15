بالشراكة مع مؤسسة نيوكاسل يونايتد.. اتحاد الرياضة للجميع يطلق أول برنامج مخصص للأعمار ما بين 35-50 عامًا

البلاد- الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع عن إطلاق أول برنامج متكامل يستهدف الأعمار ما بين 35-50 عامًا، بالشراكة مع مؤسسة نيوكاسل يونايتد؛ بهدف بناء القدرات الوطنية، وتصميم وتدريب وتنفيذ برامج متخصصة، وتنفيذ برامج مجتمعية تساهم في رفع نسبة ممارسة الرياضة من الرجال والنساء، التي تعد ضمن استراتيجية الاتحاد.

وتأتي هذه الشراكة بقيادة وزارة الرياضة في استقطاب البرامج المتخصصة الدولية في إطار الرياضة المجتمعية، بالإضافة إلى دعم برنامج جودة الحياة (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

ويركز الاتحاد على أهمية الرياضة المجتمعية لهذه للأعمار 35-50 عاماً التي تشكل محور اهتمام رؤية المملكة 2030، حيث يتم تنفيذ البرنامج على ثلاث مراحل؛ تشمل تهيئة وتدريب المدربين المحترفين، وتدريب المدربين التنفيذيين، ومرحلة التطبيق والتنفيذ التي تستهدف 3000 مشارك، الذين سيتم تمكينهم وتجهيزهم بالأدوات اللازمة لعيش حياة صحية ونشطة.

وبدأت المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج من خلالها انتداب 10 مدربين من الجنسين لحضور برنامج تدريبي متخصص في تدريب المدربين في المقر الرئيس لمؤسسة نيو كاسل يونايتد، لتأتي بعدها المرحلة الثانية المتخصصة بعملية تدريب 225 مدرباً محلياً على البرامج المعدة في 3 مدن في المملكة، لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة المختصة بتطبيق 3 برامج رئيسة تمتد على مدى 4 أشهر في 3 مدن ومناطق مختلفة (جدة وسيهات والقصيم).

وتختص مرحلة التنفيذ بالفئات العمرية من 35 إلى أكثر من 50 عاماً، من خلال تطبيق برنامج لإلهام البالغين الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا فما فوق لمواصلة لعب كرة القدم أو ممارسة الرياضة كهواية، وكذلك برنامج كرة القدم للمشي التي تم تصميمها بشكل أساسي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر، بهدف تشجيع اللاعبين للعودة إلى الرياضة في بيئة ودية.

وتعد هذه اللعبة مثالية للراغبين بتحسين لياقتهم البدنية أو للذين يتعافون من إصابة، بالإضافة إلى برنامج متخصص لفقدان الوزن مصمم للأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم 27.5 أو أعلى.

يأتي ذلك تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، لتفعيل شراكة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الاستراتيجية مع مؤسسة نيوكاسل يونايتد التي سترفع مستويات النشاط البدني في المملكة، وتمكين المزيد من الناس ليعيشوا حياة صحية ونشطة.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع: ” بفضل الله، تواصل المملكة العربية السعودية خطواتها لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً ومجتمعاً عصرياً مزدهراً. ونسعى في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع إلى مواكبة التحول الذي تشهده المملكة من خلال تعزيز الثقافة الرياضية وتحفيز جميع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية لعيش حياة أكثر صحية وحيوية، ورفع مستوى النشاط البدني في المجتمع لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة”.

وأضاف سموه: “نسعى بأن يحصل كل فرد في المجتمع على فرص متساوية في الوصول إلى الأنشطة الرياضية، ومن هذا المنطلق تأتي شراكتنا مع مؤسسة نيوكاسل يونايتد لضمان مشاركة أعمار محددة في جميع أنحاء المملكة في الأنشطة الرياضية والبدنية”.

وفي السياق نفسه، يؤكد البرنامج المتكامل المخصص للأعمار ما بين 35-50 عامًا التزام الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بجعل الرياضة متاحة للجميع، من خلال دعم شبكة واسعة من الشركاء؛ منهم جمعية الوفاء لرعاية المسنين، وجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، والجمعية النسائية الخيرية الأولى بجدة، ويهدف الاتحاد إلى إنشاء منصات أكثر شمولية لاستقطاب كبار السن المواطنين والمقيمين للاستمتاع بتجارب رياضية عالية الجودة.

وتعتبر مؤسسة نيوكاسل يونايتد، مؤسسة خيرية مستقلة تعمل على استخدام قوة كرة القدم للتواصل وتحفيز وإلهام الناس في مدنهم، بالإضافة إلى توفير الفرص لتحسين حياة الآلاف من الأطفال والبالغين والأسر والفئة العمرية الأكبر سنًا، وذلك من خلال برامج التعليم والرياضة والتنمية الشخصية والرفاهية، إلى جانب تقديم المساعدة للجميع ليكونوا أكثر نشاطاً، وتحفيزهم لتعلم مهارات جديدة للشعور بالسعادة والصحة.