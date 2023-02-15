الحزمة العاشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا .. قيود على المكونات الإلكترونية 

البلاد – وكالات

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن حزمة العقوبات الجديدة “العاشرة” ستشمل قيودا على تصدير المكونات الإلكترونية التي تستخدمها روسيا لأغراض عسكرية.

صرحت فون دير لاين بذلك اليوم الأربعاء في مقر المفوضية الأوروبية خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، حيث تابعت أن هذه القيود التجارية ستكون بقيمة 11 مليار يورو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “لقد اعتمدنا بالفعل 9 حزم عقوبات، ونحتاج إلى مواصلة الضغط ونقترح حزمة العقوبات العاشرة”، والتي ستشمل، وفقا لها، وعلى وجه الخصوص: قيودا على تصدير المكونات الإلكترونية التي تستخدمها روسيا لتلبية الاحتياجات العسكرية، واقترحت من بين أمور أخرى “فرض قيود على تصدير المكونات الإلكترونية المستخدمة في الأنظمة الروسية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ والمروحيات”.

وكانت أورسولا فون دير لاين قد صرحت في وقت سابق بأن الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا سيتم تقديمها بحلول 24 فبراير، والتي ستأتي لكي “تسد الفجوات الموجودة في حزم العقوبات السابقة” على حد تعبيرها.

من جانبه، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، تعليقا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، على قناة “روسيا 24″، بأن لدى موسكو أدوات الرد على الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها.