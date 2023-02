التحقيق مع برشلونة بمزاعم دفع “رشوة” للجنة التحكيم!

ذكرت وسائل إعلام: إن نادي برشلونة يخضع للتحقيق حاليًا لاتهامه بدفع مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة التحكيم في الليغا، خوسي ماريا نيغرير.

وقالت إذاعة “كادينا سير” اليوم الأربعاء: إن المدعي العام الإسباني باشر بالتحقيق مع إدارة برشلونة بعد ثبوت دفعه 1.4 مليون يورو لنائب رئيس اللجنة.

ودفع النادي الكاتالوني 1.4 مليون يورو لشركة “DASNIL 95 SL” المملوكة لخوسي ماريا، بين عامي 2016 و2018 على 3 دفعات.

خوسي ماريا استقال من لجنة التحكيم الإسبانية أواخر عام 2018، وصادف ذلك موعد آخر دفعة مالية تلقتها شركته من قبل برشلونة.

بدوره، رد برشلونة في بيان رسمي: إنه تعاقد مع الشركة المملوكة لخوسي ماريا لتزويدها بمعلومات فنية عن لاعبين واعدين في الدوري الإسباني، وتقارير عن التحكيم الاحترافي في المسابقة، وأن مثل تلك الممارسات شائعة لدى الأندية المحترفة في أوروبا.

🚨 BREAKING: FC Barcelona paid a vice president of the Referees Committee, €1.4 million from 2016-2018 😱

[@diarioas] pic.twitter.com/Y0HulfuaLu

— Barstool Football (@StoolFootball) February 15, 2023