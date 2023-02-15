ارتفاع واردات النمسا من النفط الروسي إلى 71% في ديسمبر

البلاد – وكالات

ارتفعت واردات النمسا من الغاز الروسي إلى 71% في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 41 % لشهر نوفمبر.

وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن حصة إمدادات الغاز من روسيا في الواردات في ديسمبر، بلغت 71% والواردات من “مصادر أخرى” – 29%. في أكتوبر/تشرين الأول، كانت هذه النسبة 23% و77% على التوالي. قبل عام في فبراير/شباط، على التوالي – 79% و 21%. ويعتمد الرسم البياني، وفقا للوزارة، على تقارير البيانات لمنظم التحكم الإلكتروني.

في نهاية العام الماضي، صرح المستشار النمساوي كارل نهامر ووزراء حكومته مرارا وتكرارا، أن إمدادات الغاز الروسي إلى الجمهورية قد انخفضت إلى “نحو 20 في المئة”.

وأوضحت الوزارة أن البيانات الخاصة بإمدادات الغاز الروسي للجمهورية تقع في “نطاق التقلبات”، حيث أن المشاركين في سوق الغاز غير مطالبين بإبلاغ E-Control بالمصدر الدقيق لمنشأ الغاز المستورد.