إيلون ماسك يحدد موعدا لإيجاد شخص يخلفه في تويتر

البلاد : متابعات

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك في مكالمة مرئية عن بُعد خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات بدبي ، اليوم الأربعاء، إن نهاية عام 2023 قد تكون توقيتًا مناسبًا لإيجاد شخص يخلفه في إدارة تويتر، وحتى ذلك الحين سيعمل على إحلال الاستقرار في شركة التواصل الاجتماعي.

وقال: أعتقد أنني بحاجة إلى تحقيق الاستقرار في المنظمة والتأكد من أنها في وضع مالي مستقر، وأن خارطة الطريق للمنتج رُسمت بوضوح.

وأضاف ماسك: «أُقدِّر أنه قد تكون نهاية هذا العام توقيتًا مناسبًا للعثور على شخص آخر لإدارة الشركة؛ لأنني أعتقد بضرورة أن تكون في وضع مستقر قُبيل نهاية هذا العام”.

وتولى ماسك منصب الرئيس التنفيذي لتويتر أواخر أكتوبر الماضي بعد إتمام صفقة استحواذه على الشركة مقابل 44 مليار دولار أمريكي، ثم صرّح أواخر العام الماضي بأنه لا يتوقع أن يبقى في منصبه أبدًا، ففي النهاية سيُسلِّم زمام الأمور إلى شخص آخر.

يُشار إلى أن تويتر تعاني وضعًا صعبًا منذ استحواذ ماسك عليها، إذ أعلن الأخير عن العديد من الإجراءات التي أحدثت تغييرات جذرية في المنصة، أدت إلى هروب المعلنين. كما أعلن عن تسريح معظم الموظفين، وتغييرات عديدة في سبيل خفض الإنفاق على المنصة.

وفي الوقت نفسه، يشعر المستثمرون في شركته الأخرى “تسلا” بالقلق من أن انشغال ماسك بـ”تويتر” قد يشتت انتباهه في حين تواجه شركة صناعة السيارات تحديات في الطلب وزيادة المنافسة.

وقد باع ماسك مليارات الدولارات من أسهم تسلا لتمويل استحواذه على تويتر.