“إنستجرام” تتخلص من ميزة هامة الشهر المقبل.. تعرف عليها

البلاد- متابعات

قالت شركة “إنستجرام” إن منشئي المحتوى لن يتمكنوا، اعتبارًا من شهر مارس المقبل، من الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر، وذلك استمرارًا للخطوات التي اتخذتها سابقًا في التراجع عن ميزات التسوق التي حرصت على توفيرها للمستخدمين خلال المدة الماضية.

وكتبت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: “اعتبارًا من 16 مارس، لن تكون قادرًا على الإشارة إلى المنتجات في البث المباشر على إنستجرام”، مشيرة إلى أن هذا التغيير سيساعدها على التركيز في المنتجات والميزات التي توفر للمستخدمين أكبر قدر من القيمة.

ويمثل التغيير الجديد الخطوة الكبيرة التالية من “ميتا” (الشركة الأم لإنستجرام) في الابتعاد عن التسوق المباشر، خاصةً بعد أن أزالت علامة التبويب الخاصة بالتسوق من تطبيق “إنستجرام” في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، وأنهت ميزة التسوق المباشر في شبكة فيسبوك في أكتوبر الماضي.

ولن تختفي المتاجر تمامًا من “إنستجرام”، إذ قالت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: «ستظل قادرًا على إعداد متجرك على إنستجرام وتشغيله، حيث نواصل الاستثمار في تجارب التسوق للأفراد والشركات عبر الخلاصات، والقصص، ومقاطع الفيديو القصيرة، والإعلانات، والمزيد”.

يُشار إلى أن إنستجرام استثمرت في السابق في أدوات التسوق في مسعى منها لحث المستخدمين على التسوق داخل التطبيق، الأمر الذي كان يُرجى منه أن يساعدها في زيادة عائداتها.

وقد استثمرت العديد من الشركات بكثافة في ميزات التسوق المباشر بعد الشعبية الهائلة التي حققتها في الصين، إذ بدأت تيك توك اختبار ميزة التسوق داخل التطبيق في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ويُقال إنها تعمل على ميزة التسوق المباشر في الولايات المتحدة أيضًا.