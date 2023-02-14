8 قتلى و جرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعة في أميركا

البلاد- متابعات

سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار، مساء الإثنين، داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غربي ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميتشيغن في تغريدة على تويتر “لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى، وأن عددًا من الجرحى في حال حرجة “، مشيرة إلى أنّ المشتبه به فرّ من المكان وقوات الأمن تلاحقه لإلقاء القبض عليه.

ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة، فيما علّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.