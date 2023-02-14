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8 قتلى و جرحى في إطلاق نار داخل حرم جامعة في أميركا

صحيفة البلادaccess_time24 / رجب / 1444 هـ      14 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار، مساء الإثنين، داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة غربي ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميتشيغن في تغريدة على تويتر “لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى، وأن عددًا من الجرحى في حال حرجة “، مشيرة إلى أنّ المشتبه به فرّ من المكان وقوات الأمن تلاحقه لإلقاء القبض عليه.

ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة، فيما علّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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