ِ”الناتو” يمد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

البلاد – وكالات

يناقش حلف الشمال الأطلسي خلال اجتماع وزراء دفاع دول الحلف اليوم (الثلاثاء)، إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي، أمس: “يدور نقاش حول مسألة الطائرات، وأتوقع أن يتم تناول ذلك في الاجتماع المقام ببروكسل”، موضحاً أن إمداد أوكرانيا بالطائرات في وقت تتعرض فيه للهجوم من روسيا بحاجة إلى دعم عملي عاجل، مؤكداً أن تزويد الحلف لأوكرانيا بالمقاتلات لن يجعل الحلف طرفا في الصراع، محذراً من أن القوات الأوكرانية تستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء في الحلف. وقال: “الوتيرة الحالية لاستخدام الذخائر في أوكرانيا أكبر بكثير من وتيرة إنتاجنا الحالية. هذا الأمر يضع صناعاتنا الدفاعية تحت الضغط”.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للعملية الروسية، واستعداد أوكرانيا لهجوم جديد في الشرق، يضغط الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشكل كبير على الدول الأوروبية لإرسال الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ، إلا أن طلباته تواجه بالرفض في الوقت الحالي.

من جهتها، طلبت الولايات المتحدة من مواطنيها مغادرة روسيا على الفور وعدم السفر إليها، موضحة عبر سفارتها في موسكو أن مواطنين أمريكيين يتعرضون إلى اعتقالات ومعاملة تفتقر إلى الشفافية، ويدانون في محاكمات سرية، أو من دون أدلة ذات مصداقية في ثاني مرة تطلب منهم ذلك منذ سبتمبر الماضي.