ولي عهد الكويت يستقبل الفالح

الكويت – واس

استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، أمس، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، بمناسبة زيارته للكويت.

ونقل معاليه في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – للقيادة الكويتية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها في مجال الاستثمار.