وزيرا الخارجية والصحة التركيان يشكران القيادة خلال لقائهما بمسؤولين سعوديين

البلاد- متابعات

قالت السفارة السعودية في تركيا إن وزير الخارجية ووزير الصحة التركيان ألتقيا كبار مسؤولي الفرق الإغاثية السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة والهلال الأحمر السعودي أثناء زيارتهم لمقر ادارة الطوارئ والكوارث التركية في هاتاي.

وأبد الوزيران شكرهما للقيادة في المملكة على مساعدة تركيا خلال هذه الأزمة.

كانت المملكة قد أرسلت طائرة المساعدات السعودية الثامنة في مطار حلب الدولي، اليوم الثلاثاء، حاملة على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 35 طناً و322 كيلوغراماً، فيما سبق وأرسلت 7 طائرات لتركيا

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.