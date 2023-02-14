تعزيز التعاون السياسي والعسكري الخليجي مع أمريكا

البلاد – الرياض

عقدت مجموعتا العمل الخليجية – الأمريكية الخاصة بالأمن البحري والدفاع الجوي المتكامل، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شارك في الاجتماع كل من الأمين المساعد للشؤون العسكرية الفريق الركن أحمد علي حميد آل علي، والأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، ومن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الدفاع الأميكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وخلال الاجتماع تم بحث الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة. وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة, والقضايا والموضوعات السياسية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك.