“التعاون الخليجي” يؤكد دعمه أمن العراق واستقراره

البلاد- متابعات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي على وقوف مجلس التعاون إلى جانب العراق في دعم أمنه واستقراره.

وقال خلال لقائه اليوم رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني ، بدولة الإمارات، على هامش مشاركته في أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، على دعم العراق في مختلف المجالات.

واستعرض اللقاء علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق وأوجه تنميتها وتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات لخدمة مصالح الجانبين، إضافة إلى مناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.