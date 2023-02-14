“التأمينات” تكشف عن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك

البلاد- متابعات

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الفئات المستحقة لصرف المعاش بعد وفاة المشترك، وكذلك حالات إيقاف المعاش للمستفيدين، وحالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المعاش.

وقالت إن أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك أو صاحب المعاش، هم: أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق، وأرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام، إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل.

بالإضافة إلى أب وأم المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل، وجد وجدة المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم، وإخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات، وأبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ شروط وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

وأشارت إلى أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة يحق لهم المعاش حتى إكمال هذا السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى (26) إذا كانوا يكملون دراستهم، والملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال. ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منه، وبنات المشترك المتوفى أيًا كان عمرهن حتى زواجهن. والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال.