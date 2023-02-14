الاحتياطي النفطي الأميركي يصل لأقل مستوى له منذ 40 عاما

البلاد- متابعات

أعلنت إدارة بايدن عن طرح 26 مليون برميل بالأسواق في الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ما سيدفع المخزون الاحتياطي إلى مستوى انخفاض قياسي لم يسجل منذ عام 1983.

وفقا لـ”فوكس نيوز”، يأتي الإعلان قبل ارتفاع محتمل في أسعار الغاز مع اقتراب الولايات المتحدة من موسم العطلات وزيادة معدلات القيادة.

وعلى عكس أكبر سحب على الإطلاق لمخزون الاحتياطي الاستراتيجي الذي أعلن عنه بايدن ردًا على حرب روسيا في أوكرانيا ، فإن الإصدار الأخير البالغ 26 مليون برميل جاء استجابة لمطلب مدرج في قانونين سنهما الكونجرس خلال إدارة أوباما بموجب قانون الموازنة بين الحزبين وقانون إصلاح النقل السطحي لأمريكا.

يشار إلى أنه عندما تولى بايدن منصبه في يناير 2021، احتوى احتياطي البترول الاستراتيجي على 638 مليون برميل من السعة القصوى التي أذن بها الكونجرس والبالغة 713 مليون برميل.

وبعد سلسلة من الإصدارات التي بلغ مجموعها أكثر من 260 مليون برميل ، بلغ احتياطي البترول الاستراتيجي حوالي 371.6 مليون برميل اعتبارًا من فبراير 2023، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1983.