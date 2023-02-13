ماذا يحدث في الجسم إذا نقص فيتامين B12 ؟.. تعرف على الأعراض

البلاد- متابعات

كشفت Harvard Health أن نقص فيتامين B12 بالجسم قد يكون بطيئا في التطور، مما يتسبب في ظهور الأعراض تدريجيًا وزيادة حدتها مع مرور الوقت، وأبرزها: تنميل أو وخز في الأطراف، صعوبة في المشي، فقر الدم، التهاب وتورم اللسان، ضعف الذاكرة، التعب والإعياء.

ويمثّل فيتامين B12 أهمية كبيرة لصحة الإنسان، إذ يساعد على تعزيز صحة الأعصاب، ويلعب دورًا كبيرًا في تكوين الحمض النووي بجميع خلايا الجسم، كما يقلل من فرص الإصابة بنوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الضخم “الأرومات”، بحسب المعاهد الوطنية للصحة (NIH).

وحذرت الهيئة من التهاون مع أعراض نقص فيتامين B12، لأن بعضها إذا لم يتم الإسراع في علاجها، من المرجح أن تصير في المستقبل أمراض مزمنة، غير قابلة للشفاء، وفقًا لموقع “روسيا اليوم” نقلًا عن موقع “إكسبريس”.

وشددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS على ضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص فور ظهور الأعراض السابقة، لمعرفة ما إذا كان المريض يعاني من نقص فيتامين B12 أم مصاب بمشكلة صحية أخرى، عن طريق اختبار الدم.

وغالبًا ما يعتمد علاج نقص فيتامين B12 على الحقن والأقراص المكملة، ولكن إذا وجد الطبيب أن نسبة المفقودة بسيطة، قد يقترح على المريض أن يتناول مجموعة محددة من الأطعمة، ومنها: اللحوم، المأكولات البحرية، مثل السلمون وسمك القد، منتجات الألبان، البيض.