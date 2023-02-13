طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.. المملكة تؤكد على الحل العادل للقضية الفلسطينية

القاهرة- واس

أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، على موقف المملكة الداعم للإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد في كلمته أمس بمؤتمر القدس رفيع المستوى تحت عنوان: “صمود وتنمية”، في مقر جامعة الدول العربية ، إدانة المملكة لكافة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين، مشيرًا إلى دعوة المملكة لوقفها الفوري والكامل.

وبين أن المملكة لم تألو جهدًا في دعم دولة فلسطين والشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياسية لاستعادة حقوقه المشروعة، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قمة القدس المقامة في الظهران في مارس 2019م عن تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأوضح أن مساهمة المملكة في صندوقي الأقصى والقدس واللذين يداران من قبل البنك الإسلامي للتنمية قد بلغت ما مجموعه (390) مليون دولار، كما تواصل المملكة تقديم دعمها للأشقاء في فلسطين من خلال المنظمات الدولية والوكالات التابعة لها ومنها، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول الداعمة للوكالة، حيث تجاوز إجمالي الدعم المقدم للوكالة 1.1 مليار دولار، كما أن المملكة دعمت العديد من المشاريع التنموية للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة “غوث”، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية.

وجدد نائب وزير الخارجية مطالبة المملكة بوقف إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، وأن يضطلع المجتمع الدولي بأدواره تجاه تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم.