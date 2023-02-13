رسميًا.. تسمية بطولة الأندية العربية 2023 بـ”كأس الملك سلمان للأندية”

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تسمية النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية 2023 باسم كأس” الملك سلمان للأندية”.
وغردّ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الاثنين:”اعتزازاً بالدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد العربي لكرة القدم من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين.. ” يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي الإعلان عن تسمية بطولة الأندية العربية 2023 باسم” كأس الملك سلمان للأندية”.
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