الدولية

رئيس البرلمان التركي شاكرا جهود المملكة: نعم الأخ والصديق

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1444 هـ      13 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

عبّر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن عميق شكره إلى المملكة العربية السعودية، بعد المساعدات التي قدمتها إلى تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها فجر الاثنين الماضي.

وقال رئيس البرلمان التركي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، اليوم الاثنين، إن “السعوديين أثبتوا أنهم نعم الأخ والصديق، ولدينا مثل يقول يعرف الأخ والصديق وقت الشدائد”.

واستقبل مطار غازي عنتاب التركي، فجر اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، والتي تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة، بقيمة تصل إلى 36 مليون ريال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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