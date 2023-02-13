تعزيز الصناعة الوطنية والتصدير

البلاد – الرياض

تنظم غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية، لقاء مجلس صناعيي الرياض السادس، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تحت عنوان “الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتعريف بممكنات التصدير”، وذلك في 19 فبراير الحالي بقاعة المؤتمرات بمركز الملك عبد الله المالي “كافد”.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان، أهمية مجلس الصناعيين كمنصة يتداول فيه الصناعيون والمهتمون الآراء والمقترحات والطموحات والمتطلبات الداعمة لتعزيز الصناعة الوطنية وما تشكله من أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد السعودي.

وأشاد العجلان، بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، للقطاع الصناعي مما كان له بالغ الأثر في نمو الاستثمارات الصناعية التي تجاوز عددها عشرة آلاف مصنع، منوها برعاية الوزير بندر الخريف للقاء.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الخريف أن مجلس صناعيي الرياض يسهم بتحديد الفرص والتحديات التي تواجه القطاع وتبادل التجربة والاستفادة من خبرات الصناعيين ، وتذليل التحديات واستثمار الفرص المتاحة بالقطاع.