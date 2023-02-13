برنامج تدريبي ينتهي بالتوظيف  في السياحة والمأكولات

البلاد- واس

دشنت وكالة تنمية القدرات البشرية السياحية بوزارة السياحة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” البرنامج التدريبي المرتبط بالتوظيف، للباحثين عن فرص العمل في مجال المأكولات، وذلك بحضور وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية المهندس محمد بشناق ونائب مدير صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل، وأكثر من 50 مديراً تنفيذياً بالقطاع الخاص.

ويسعى البرنامج إلى تدريب وتوظيف ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة في القطاع, وتسعى الوزارة من خلال البرنامج إلى جذب الكوادر والطاقات المحلية الراغبة في العمل في قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي يحقق أهداف إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية وفق رؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المواطنين من العمل في مجال المأكولات من خلال عقد شراكات نوعية مع كبرى الشركات وأصحاب العلامات التجارية الناجحة، والذين تعهدوا بالتزامهم بتوظيف خريجي البرنامج.

كما يستهدف البرنامج الباحثين عن فرص عمل حيث سيتم خلال هذه الدورة التدريبية تقديم معلومات وافية للتطبيق وطرق المحاسبة المختلفة عبر برنامج فودكس (Foodics)، وتزويد المتدربين بالمهارات الأساسية للعمل في القطاع.

يذكر أن الوزارة تهدف إلى زيادة أعداد الشباب والفتيات من أبناء المملكة العاملين في قطاع السياحة، من خلال استقطابهم وتحفيزهم للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي تتيحها لهم عبر برامج التدريب المتنوعة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات القطاع السياحي بتوفير فرص تدريب عملية لصقل مهاراتهم، ودعم الباحثين عن العمل من الحصول على فرص عمل ملائمة في قطاع السياحة.