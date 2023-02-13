بدء استقبال طلـبـات تـصـاريـح إسكان الحجاج في المدينة

البلاد- متابعات

أعلنت لجنة إسكان الحجاج فـي المدينة المنورة عن بدء استقبال طلـبـات تـصـاريـح إسكان الحجاج لموسم الحج للعام 1444هـ.

وأكدت إمارة منطقة المدينة المنورة، في تغريدة على “تويتر”، أنها تدعو جميع الراغبين إلى سرعة التقديم لإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد.

وتتيح وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن بينها التقديم للحج موسم 1444، من خلال الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة، اختيار المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، واختيار قائمة حجز الخدمات واختر طلب حجز، وأدخل عدد الحجاج والمدينة، واختر برنامج الحج، وتصفح البرامج المتاحة، واحجز في أحدها، إدخال أرقام الهوية للحجاج وتواريخ الميلاد، ودفع الفاتورة عن طريق سداد، يصدر تصريح الحج بعد دفع الفاتورة.