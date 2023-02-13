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المملكة وأستراليا توقعان اتفاقيات مشتركة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1444 هـ      13 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- واس

وقّعت المملكة وأستراليا عدداً من الاتفاقيات التجارية، خلال ملتقى الأعمال السعودي الأسترالي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمستثمرين من البلدين.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين اتحاد الغرف ومنتدى الأعمال الأسترالي إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وأستراليا وتبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا الدولتين.

وذكر نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي خلال كلمته في الملتقى أن المنتجات الزراعية والحيوانية تمثل 70% من الواردات الأسترالية للمملكة، وأن متوسط حجم التبادل التجاري السعودي الأسترالي خلال الفترة 2017-2021 لم يتجاوز 0.4% من إجمالي حجم تجارة المملكة الخارجية.

من جهته، أكد سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونفان أن رؤية المملكة 2030 تمثل نقطة انطلاق قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأن السعودية لديها قدرات كبيرة للريادة العالمية في قطاع التعدين، متطلعاً لتعاون أكبر في هذا القطاع، فضلاً عن قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والأمن الغذائي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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