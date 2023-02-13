“الاستثمارات” يستحوذ على 30 % من أسهم “تبريد”

البلاد – الرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة “الصندوق” اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30 % من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية “تبريد السعودية” الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق التي تعمل على تطوير برامج تبريد مستدامة لعدد من أكبر المشاريع في المملكة، حيث سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز جهود الصندوق لتطوير قطاع المرافق الخدمية والصناعات منخفضة الكربون محلياً.

وتعمل شركة تبريد السعودية على توفير حلول تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة إلى جانب تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي وذلك عبر محطات تبريد مركزية متطورة.

وقال نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميّد، أن هذا الاستثمار يأتي تماشياً مع إستراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة في المملكة وتطويرها، ودعم التحول في قطاع الطاقة في المملكة إلى مصادر مستدامة وأكثر كفاءة.