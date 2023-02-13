الإقتصاد

أمين عام “أوبك”: الطلب سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

صحيفة البلادaccess_time23 / رجب / 1444 هـ      13 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة – رويترز

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا، والمزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، مؤكداً في كلمته خلال معرض مصر للبترول أمس، أن “أوبك” ما زالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.

وشهدت أسعار السوق العالمية ارتفاعاً بأكثر من 2 % في جلسة الجمعة الماضية، عقب إعلان روسيا خططاً لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.

khaled soliman

كتب بواسطة

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