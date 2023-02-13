أمير الشرقية يدشن ملتقى “أنا أستطيع” الذي تنظمه صحة الشرقية

الدمام-البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة اليوم الإثنين الملتقى التوعوي “أنا أستطيع” الذي تنظمه صحة الشرقية تزامنًا مع اليوم العالمي للسرطان.

وثمن أمير المنطقة الشرقية الجهود التي تقوم بها “صحة الشرقية” بالتعاون مع الجمعيات المتخصصة للتوعية بأمراض السرطان وسبل العلاج وإبراز التقدم العلمي الكبير الذي حققته الجهات الصحية في المملكة في مجال علاج أمراض السرطان .

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. إبراهيم العريفي أن الملتقى يهدف الى توعية المجتمع وتثقيفه بأمراض السرطان وطرق الوقاية منه -بإذن الله-، والتعريف بأهمية أخذ اللقاحات الوقائية والكشف المبكر والتشجيع على أجراءه ودور الأسرة اتجاه المصاب بالسرطان ويستهدف الملتقى المصابين بالسرطان وذويهم وجميع فئات المجتمع.

وأضاف : أن المبادرة تأتي برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المختصة.