26 ملياراً تمويلات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البلاد – جدة

يشهد القطاع التجاري نمواً واضحاً في تراخيص السجلات، حيث أصدرت وزارة التجارة نحو 314.5 ألف سجل تجاري للشركات والمؤسسات خلال عام 2022م، بزيادة 6 %، كما ارتفع عدد الشركات المتحولة إلى مساهمة مقفلة بنسبة 27 %، إذ تم تمكين 208 شركات من التحول خلال العام 2022م. وكشت الوزارة في استعراضها لأبرز منجزات منظومة التجارة العام الماضي، فيما يتعلق بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع لأعلى رقم في تاريخ المملكة، إذ وصل إلى 979 ألف منشأة بنهاية 2022م، مقارنة بـ 738 ألف منشأة بنهاية 2021م، وبزيادةٍ قدرها 32 %.

وأشارت إلى أن (منشآت) صرفت أكثر من 15.8 مليار ريال للمنشآت عبر بوابة التمويل، وأكثر من 2.8 مليار ريال من مبادرة الإقراض غير المباشر، و7.3 مليار ريال كعمليات من برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”. وأوضحت أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر حققت نتائج كبيرة، حيث نتج عنها تصحيح أوضاع 19 ألف منشأة، كما تم دراسة وتحليل 1.4 مليون سجل تجاري ورخصة بلدية لتصحيح أوضاعها وخضعت للرقابة لتعزيز الامتثال.