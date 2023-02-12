الإقتصاد

وزيرِ الطاقة يجتمع مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي الألمانية

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1444 هـ      12 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

اجتمعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان .

وجرى – خلال الاجتماع- مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مجال العمل المناخي،التي تشمل مجال تقنيات الطاقة النظيفة لإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، حيث تعمل المملكة لتكون أكبر مصدِّر له في العالم.

كما تناول اللقاء مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبحث سبل تعزيز التعاون بما يحقِّق طموحات وأهداف الجانبين في التعامل مع الانبعاثات من خلال مشاريع التقاط الكربون واستخدامه وتدويره وتخزينه ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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