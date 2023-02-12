الدولية

مطالبة بقائمة أممية سوداء

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1444 هـ      12 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – وكالات

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى العمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأضاف الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن الميليشيا الحوثية حولت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، محذراً من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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