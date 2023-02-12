مطالبة بقائمة أممية سوداء

البلاد – وكالات

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى العمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. وأضاف الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، أن الميليشيا الحوثية حولت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال، محذراً من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس.