لمنع السرقة  .. الجيش التركي ينشر تعزيزات أمنية في مناطق الزلزال

البلاد – وكالات

أعلن الجيش التركى، اليوم الأحد، عن نشر تعزيزات في مدينة “إصلاحية” لوقف عمليات السلب والنهب، وذلك بعد القبض على عدد من المشتبه بهم في عمليات سرقة.

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق أنه تم إيقاف ما لا يقل عن 48 شخصًا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في ثماني محافظات تضررت جراء الزلزال الذى ضرب جنوب تركيا الإثنين الماضي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية.

ونسبت الوكالة الى مصادر أمنية أن المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وخلّف أكثر من 25 ألف قتيل في تركيا وسوريا.

وأوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوب البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وأسلحة، إضافة الى حلي وبطاقات مصرفية.