“شورتن” ميزة جديدة لمتصفح أوبرا لمنافسة مايكروسوفت وجوجل

البلاد – وكالان

قررت شركة أوبرا إضافة أداة ترتكز في عملها على روبوت الذكاء الاصطناعي “”ChatGPT، إلى الشريط الجانبي الخاص بمتصفحها، والتي تنتج ملخصات موجزة لصفحات الويب والمقالات.

وتسمى الميزة الجديدة “شورتن” أو “المختصر” shorten، وهي جزء من خطط الشركة الأوسع لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في متصفحها، على غرار ما تفعله مايكروسوفت مع متصفحها إيدج.

وأوضحت أوبرا في عرض توضيحي متضمن في منشور عبر مدونتها، يمكنك تنشيط الميزة عن طريق تحديد الزر “المختصر” على يمين شريط العنوان، بحسب موقع “ذا فيرج” التقني.

من هناك، سيخرج شريط جانبي مزود بروبوت ChatGPT من اليسار، مما سيؤدي بعد ذلك إلى إنشاء ملخص أنيق برصاص للمقال أو صفحة الويب التي تنظر إليها.

ويأتي إعلان أوبرا بعد أيام فقط من قيام شركة مايكروسوفت بالكشف عن الإصدار الجديد من محرك البحث Bing والمتصفح Edge المدعومان بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت شركة جوجل أيضًا روبوت البحث عن الذكاء الاصطناعي Bard في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من أنه غير متاح للمستخدمين حتى الآن.

وقالت أوبرا في بيان: “نحن متحمسون لرؤية الانتشار السريع لبرامج المطورين لحلول مثل Google Bard، ونبدأ في بناء وطرح تجارب جديدة في تصفح الويب، بدا منذ وقت ليس ببعيد أنه من المستحيل تحقيقها”.

وتعمل أوبرا أيضًا على ميزات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تزيد من تجربة التصفح وتخطط لإضافة خدمات المحتوى الشائعة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي إلى الشريط الجانبي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما يمكن أن يترتب على ذلك.