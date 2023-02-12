الرياضة

ريال مدريد بطلًا لمونديال الأندية.. والهلال وصيفًا

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1444 هـ      12 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان

توج ريال مدريد بكأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال (5-3) في المباراة النهائية التي أقيمت أمسية السبت على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.

تقدم ريال مدريد بهدف أول سجله فينيسيوس جونيور بعد بينية رائعة من كريم بنزيمة، انفرد معها البرازيلي وسدد كرة لمست عبدالله المعيوف وسكنت شباكه في الدقيقة 13، وبعدها عزز الفريق الملكي تقدمه بهدف ثان سجله فالفيردي بتسديدة مرت بين قدمي علي البليهي وخادعت المعيوف في الدقيقة 18.

وقلص الهلال الفارق من مرتدة مميزة مرر فيها محمد كنو الكرة خلف دفاع ريال مدريد لينفرد موسى ماريغا ويسجل هدف الهلال الأول (د 26)، وتواصلت فرص (الميرينغي) الخطيرة لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الريال (2-1).

وفي الشوط الثاني، سجل بنزيمة الهدف الثالث للريال بعد عرضية مميزة بخارج القدم من فيني جونيور في الدقيقة 54، ثم أضاف فالفيردي الرابع بعد تبادل جميل مع كارفاخال في الدقيقة 58،

وقلص فييتو الفارق بتسجيله الهدف الثاني بعد بينية رائعة من سعود عبدالحميد في الدقيقة 63، لكن فيني جونيور سجل الخامس بتسديدة زاحفة عند الدقيقة 69، وأشرك دياز كلًا من ناصر الدوسري وميشايل مكان كارييو وسالم الدوسري في الدقيقة 75.

وسجل فييتو الثالث للهلال بتمريرة من ميشايل عند الدقيقة 79، وزج دياز بكل من إيغالو وعبدالله الحمدان مكان ماريغا وفييتو في الدقيقة 86؛ لكن النتيجة ظلت على حالها، ليكسب الريال اللقب ويكسب الهلال احترام العالم.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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