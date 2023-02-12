ريال مدريد بطلًا لمونديال الأندية.. والهلال وصيفًا

جدة – هلال سلمان
توج ريال مدريد بكأس العالم للأندية بعد فوزه على الهلال (5-3) في المباراة النهائية التي أقيمت أمسية السبت على ملعب مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط.
د13' الهدف الأول لـ #ريال_مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور
الهلال السعودي 0 × 1 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eTHLVXYIpw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
تقدم ريال مدريد بهدف أول سجله فينيسيوس جونيور بعد بينية رائعة من كريم بنزيمة، انفرد معها البرازيلي وسدد كرة لمست عبدالله المعيوف وسكنت شباكه في الدقيقة 13، وبعدها عزز الفريق الملكي تقدمه بهدف ثان سجله فالفيردي بتسديدة مرت بين قدمي علي البليهي وخادعت المعيوف في الدقيقة 18.
وقلص الهلال الفارق من مرتدة مميزة مرر فيها محمد كنو الكرة خلف دفاع ريال مدريد لينفرد موسى ماريغا ويسجل هدف الهلال الأول (د 26)، وتواصلت فرص (الميرينغي) الخطيرة لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الريال (2-1).
د18' الهدف الثاني لـ #ريال_مدريد عن طريق فالفيردي
الهلال السعودي 0 × 2 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NAlUDYyqKN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وفي الشوط الثاني، سجل بنزيمة الهدف الثالث للريال بعد عرضية مميزة بخارج القدم من فيني جونيور في الدقيقة 54، ثم أضاف فالفيردي الرابع بعد تبادل جميل مع كارفاخال في الدقيقة 58،
وقلص فييتو الفارق بتسجيله الهدف الثاني بعد بينية رائعة من سعود عبدالحميد في الدقيقة 63، لكن فيني جونيور سجل الخامس بتسديدة زاحفة عند الدقيقة 69، وأشرك دياز كلًا من ناصر الدوسري وميشايل مكان كارييو وسالم الدوسري في الدقيقة 75.
د26' ماريغا.. أول الأهداف الهلالية👏🏻🔵⚪
الهلال 1 × 2 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7jgJ1KjDJI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د54' الهدف الثالث لـ #ريال_مدريد عن طريق كريم بنزيما
الهلال 1 × 3 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1R4m94BS8c
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وسجل فييتو الثالث للهلال بتمريرة من ميشايل عند الدقيقة 79، وزج دياز بكل من إيغالو وعبدالله الحمدان مكان ماريغا وفييتو في الدقيقة 86؛ لكن النتيجة ظلت على حالها، ليكسب الريال اللقب ويكسب الهلال احترام العالم.
د58' الهدف الرابع لـ #ريال_مدريد عن طريق فالفيردي
الهلال 1 × 4 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/RqJjNW9YsV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د63' رائع يا فييتو👏🏻
الهلال 2 × 4 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NDHH0oAt8B
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د69' الهدف الخامس لـ #ريال_مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور
الهلال 2 × 5 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/TtP65GQH5f
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د78' ميشائيل يصنع.. فييتو يضيف الثالث⚽👏🏻
الهلال 3 × 5 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OKfjY8naHp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023