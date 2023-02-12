الحكومة التركية تشكر المملكة قيادة وشعباً على جهودها الإنسانية

البلاد -الرياض

قدمت الحكومة التركية شكرها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على جهودها الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها عقب الزلزال الذي ضرب تركيا قبل عدة أيام.

وقالت في بيان رسمي: إن عدداً من الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية السعودية قد وصلت إلى عدد من المناطق المتضررة في تركيا، كما تعمل فرق البحث والإنقاذ السعودية جنباً إلى جنب مع الفرق التركية.

وأوضحت الحكومة التركية أن الحصول على دعم وتضامن الدول الشقيقة هو أمر في غاية الأهمية في مثل هذا الوقت العصيب، وأن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أوائل الدول الداعمة.



يذكر أن الرئيس التركي أردوغان قد ذكر أن المملكة العربية السعودية على وجه التحديد من بين الدول التي قدمت وستواصل تقديم الدعم لتركيا في هذا الوقت الصعب.

وكانت الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة قد وصلت مطار غازي عنتاب في يوم سابق، وتقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.

ويباشر الفريق عمله وفق أساليب عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معه بالطرق المثلى، وتضم الفرق المشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريق طبي من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرق ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.