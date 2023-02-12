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الجسر الإغاثي السعودي يتواصل.. طائرة سابعة لمتضرري زلزال سوريا وتركيا

صحيفة البلادaccess_time22 / رجب / 1444 هـ      12 فبراير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- واس

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم, الطائرة الإغاثية السعودية السابعة، تحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي تشتمل على جهاز صدمات قلب، وأجهزة تخطيط قلب، وأجهزة موجات صوتية، وأجهزة لغازات الدم وتحليل الدم، وأجهزة مراقبة مريض، وأدوية للأمراض المزمنة وأدوية خاصة بأمراض البرد وأدوية تخدير وإنعاش، وطاولات عمليات وإضاءات لغرفة العمليات، وأجهزة لقياس الحرارة والضغط والسكر وفحص النظر، وجبائر، وحاميات من الرصاص ضد الأشعة، وأجهزة تعقيم، وأجهزة قياس الأوكسجين في الدم، ومولدات كهربائية، وأطقم عمليات جراحية بما فيها عمليات العظام، وأقنعة وجه، وغيرها.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-, وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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