27 ألفُا.. حصيلة مرشحة للزيادة لقتلى زلزال تركيا وسوريا

البلاد- متابعات

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي إلى أكثر من 27 ألف شخص في البلدين المجاورين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 21848 والمصابين إلى 80104”.

واوضح ان “الظروف المناخية القاسية تصعب عمليات الإنقاذ لكنها لن تعوقنا عن إغاثة المنكوبين، ونقوم بكل ما يلزم من إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها”.

وتابع، “أوقفنا أعمال البحث والإنقاذ في شانلي أورفة اعتبارا من الخميس وبدأنا رفع الأنقاض”.

وفي سوريا، ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمّر من جديد لتصل إلى 5189 شخصا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “2049 منهم في مناطق النظام و3140 في مناطق نفوذ حكومة “الإنقاذ” و”الحكومة السورية المؤقتة”.

واشار الى “إصابة الآلاف، في حين أن هناك أهالي دفنوا جثامين الضحايا في الساعات الأولى قبل أن تصلهم فرق الإنقاذ، بالإضافة إلى 975 سوري لا تشملهم الحصيلة السابقة، قضوا في تركيا نتيجة الزلزال، تم نقل جثامينهم إلى الداخل السوري.

وبحسب المرصد فأن “حصيلة الضحايا مؤهلة للارتفاع إلى أكثر من 7000 في سوريا جراء الزلزال المدمّر الكارثي، لوجود مئات الجثث تحت الأنقاض بعداد المفقودين”.